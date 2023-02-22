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Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar

 MALATYA'DA büyük depremlerde 11’inci kattaki evleri ağır hasar alan ve rahatsızlıkları nedeniyle dışarı çıkamayan Güllü teyze ve oğlu, 384 saat sonra itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın 11’inci katında oğlu Hanifi Akgün (70) ile birlikte yaşayan 90 yaşlarındaki Güllü Akgün, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme evinde yakalandı.

Güllü teyze rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayınca, oğlu da annesini yanına kalarak onun bakımıyla ilgilendi.Ağır hasarlı olarak belirlenen binada yaşamaya devam eden anne ve oğlu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun koordine ettiği yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmayla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerin balkondan girerek aşağı indirdiği anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin kontrolünde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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