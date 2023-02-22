Polisten kaçanken park halindeki milyonluk otomobile çarptı

SİNOP’ta polisten kaçan alkollü sürücü ara sokakta park halindeki milyonluk otomobile çarptı.

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Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü A.A., ihbar üzerine kendisini takibe alan polislerden kaçmak için ara sokağa girdi. İddiaya göre hızlı seyreden sürücü, polislerle kovalamaca sırasında kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki lüks otomobile çarptı.

Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yürüyerek uzaklaşmaya çalışan sürücüyü ekipler yakalayarak gözaltına aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.