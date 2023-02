Tayyip Erdoğan bu lafları kime söyledi? Be namussuz, be ahlaksız, be adi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, Kızılay'ın bölgede olmadığı iddialarına "Be ahlaksız, be namussuz, be adi..." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti. 'Kızılay nerede' diyenleri hedef gösteren Erdoğan, "Çıkmış biri Kızılay nerede diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor" dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.