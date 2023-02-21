Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi

Türkiye, tüm kurumlarıyla Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle yaraları sarmak için harekete geçerken, dezenformasyonlarla da mücadelesini sürdürüyor. Bu kez yalan haberin hedefi Selçuk Bayraktar oldu.

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Dünyanın en önemli savunma şirketlerinden olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın “Türkiye’de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır” açıklamasını yaptığına dair paylaşımlar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Söz konusu paylaşımlara Baykar'dan yalanlama geldi.

Baykar'dan açıklama: İtibar etmeyiniz...

Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akgüngör, ''Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın “Türkiye’de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır” diye bir beyanı veya açıklaması yoktur. Son dönemde sosyal medyada Selçuk Bayraktar'a atfen sıkça dillendirilen bu sözlere itibar edilmemesini rica ederiz.'' ifadelerine yer verdi.