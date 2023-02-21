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Malatya'da muhtar farketti! Depremden 384 saat sonra Güllü teyze ve oğlu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da muhtar farketti! Depremden 384 saat sonra Güllü teyze ve oğlu kurtarıldı

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11’inci kattaki evleri ağır hasar alan ve rahatsızlıkları nedeniyle dışarı çıkamayan Güllü teyze ve oğlu, 384 saat sonra itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın 11’inci katında oğlu Hanifi Akgün (70) ile birlikte yaşayan 90 yaşlarındaki Güllü Akgün, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme 11’inci kattaki evinde yakalandı.

Güllü teyze rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayınca, oğlu da annesini yanına kalarak onun bakımıyla ilgilendi.

Muhtar 112 Acil'i aradı

Deprem sonrası yapılan incelemelerde ağır hasarlı olarak belirlenen binada yaşamaya devam eden anne ve oğlu, mahalle muhtarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun koordine ettiği yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmayla kurtarıldı.

Balkondan girdiler

İtfaiye ekiplerin balkondan girerek aşağı indirdiği anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin kontrolünde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde kaldıkları sürede annesinin bakımıyla ilgilenen emekli öğretmen olduğu öğrenilen Hanifi Akgün, iki büyük depremi de annesiyle birlikte yaşadıklarını söyledi.

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