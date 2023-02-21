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Kendisine destek olan arkadaşının depremde öldüğünü öğrendi Malili öğrencinin ahde vefası

Kendisine destek olan arkadaşının depremde öldüğünü öğrendi Malili öğrencinin ahde vefası

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Oumer Traore, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'da depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarında görev alıyor.

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Traore, Mali'den yaklaşık iki yıl önce üniversite eğitimi için Konya'ya geldi. İlk zamanlar Türkçe konuşamayan ve yabancılık çeken 20 yaşındaki Traore, Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmet Hüsrev Çelik ile tanıştı.

Traore, Çelik'in kendisine ağabey şefkatiyle yaklaşması ve yardımcı olmasıyla kısa sürede okula ve çevresine uyum sağladı.

Çelik, mezuniyetinin ardından memleketi Adıyaman'a dönse de Traore ile zaman zaman ilgilenmeye devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da Çelik'in hayatını kaybettiğini öğrenen Traore, vefa duygusuyla Konya'da depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarına destek veriyor.

Traore, AA muhabirine, depremi ilk öğrendiğinde Çelik başta olmak üzere, depremlerin etkilediği bölgelerdeki arkadaşlarını aradığını, onlar için endişelendiğini söyledi.

Çelik'in depremde öldüğünü öğrendiğinde ne yapacağını bilemediğini belirten Traore, "Depremin ne kadar etkili olduğunu görünce çok üzüldüm. Konya'ya geldiğimde tanıştığım Çelik'in benim için yaptıkları çok değerliydi." diye konuştu.

Traore, ahde vefa duygusuyla depremzedelere yardım için elinde geleni yaptığını dile getirdi.

Büyükbayram Ortaokulunun spor salonunda oluşturulan ev eşyası deposunda ve farklı yardım alanlarında görev aldığını anlatan Traore, "Gelen yardımları topluyor, indiriyor, yükleme işlemleri yapıyoruz. Aileler ihtiyacı olan eşyaları seçiyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

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