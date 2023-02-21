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Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı

Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı

Kastamonu’da emekli maaşından 50 bin TL biriktiren Mustafa Şen, biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedelere de yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede Devrekani Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Devrekani ilçesinde ikamet eden Mustafa Şen, bir süredir emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL’sini, depremzedelere bağışladı. Şen, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun’u ziyaret ederek emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirayı teslim etti.

Kaymakam Coşkun, Mustafa Şen’e teşekkür ederek, “İlçemiz sakinlerinden Mustafa Şen amcamız, emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL’lik miktarı Kaymakamlığımız aracılığıyla AFAD'a bağışladı. Bu anlamlı düşüncesinden ötürü Mustafa amcamıza, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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