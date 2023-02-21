Depremde en ağır hasarı orası gördü! "Biz ölümü bekledik"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, altından fay hattı geçmesi nedeniyle depremde en ağır hasar gören yerlerden biri oldu. 200 evden sadece 10'un ayakta kaldığı mahallede enkaz altında kalan köy sakini Mehmet Gökkaya, "Biz ölümü bekledik. Yaşadığımız bir mucize" ifadelerini kullandı.

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Fay hattı üzerine kurulu Nurdağı Başpınar Mahallesi'nde, 200 evden sadece 10 ev ayakta kalabildi. Depremin çok şiddetli yaşandığı mahallede enkaz altında kalan bir vatandaş, deprem anını, "Biz ölümü bekledik. Yaşadığımız bir mucize" sözleriyle anlattı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi, altından geçen fay hattı nedeniyle depremde en ağır hasar gören yerleşim yerlerinden oldu. Köydeki 200 evden 10'u ayakta kalabildi.

Köy sakinlerinden yakınlarını kaybedenler oldu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Fayın evleri enkaz yığını haline getirdiği, fidanlıklarda yarıklar oluşturduğu köyde, deprem sonrası yaklaşık 5 metre kayma görüldü.

Fay hattının çapraz şekilde ilerlediği, yan yana iki evden birinin hasar görmemesi diğerinde ise yarıklar oluşmasıyla ortaya çıktı. Patlayan su borularının onarımını ise köylüler ve muhtar yaptı. Köy sakinleri yaşadıklarını anlattı.





"Allah bir daha göstermesin"

Doğduğu ve büyüdüğü köyde çok büyük bir felaket yaşadığını söyleyen 70 yaşındaki Selahattin Karakoç, "Allah bir daha göstermesin. Fay hattı buradan karşıya gidiyor. Evlerin arasından gidiyor. Deprem olduğunda hepimiz buraya biriktik. Arada bir sallandı, sallandı, 'Allah' diye diye burada bekledik. Çok acayip gürüldedi. Elektrik yoktu, su yoktu, can pazarı yaşadık. Vatandaşın kendini toplaması 10-15 seneyi bulur. Büyükler fay hattı var diyorlardı. Olacağını söylüyorlardı. Ama tam net bilemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Biz ölümü bekledik

Emekli maaşıyla geçimini sağlayan ve depremden sonra köyde hiçbir şeyi kalmayan Mehmet Gökkaya da, deprem anında enkaz altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkan Gökkaya, "Yatarken bir sallantı oldu. 1 dakikadan fazla sallandı.

Baktım bir ışık görünüyor. Elimi dışarı çıkardım. İmdat diye bağırdım. Komşular geldi, bizi kurtardı. 10-15 dakika kalmışımdır. Biz ölümü bekledik. Hanımdan hiç ses çıkmıyordu. Onu da çektik altından, çıkardık. Öldü sandım. Yaşadığımız bir mucize. Allah daha böyle bir şeyi göstermesin. En büyük beklediğimiz deprem bu dedim. Beklediğimiz deprem geldi dedim. Sallandı, aldı götürdü" diye konuştu.





"Benim zaten bir şeyim kalmadı"

Birçok köylünün hem geçim kaynağı hem de can yoldaşı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı. Enkazın altında hayvanları kalan Ali Gül ise, "60 hayvanım içeride. Benim zaten bir şeyim kalmadı. Bir kuru canım, hanımım, çoluğum çocuğumu zor kurtardım. Enkazın kaldırılmasını istiyorum" dedi.