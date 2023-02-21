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İstanbul'da korkutan olay! 2 katlı metruk bina çöktü ekipler olay yerinde

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü.

Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

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