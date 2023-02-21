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TKP'nin depremzedelere başörtüsü göndermesini eleştirenlere olay yanıt

TKP'nin depremzedelere başörtüsü göndermesini eleştirenlere olay yanıt

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Adıyaman'daki depremzedelere başörtüsü gönderdi. Sabah yazarı Salih Tuna, "TKP’yi başörtüsünden vurmak" yazısı ile dikkat çekti.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Adıyaman'daki depremzedelere başörtüsü gönderdi.

Depremi fırsata dönüştürmek isteyenlerin her türlüsünün içini acıttığını ve boş tartışmalara sinirlendirdiğini belirten Sabah yazarı Salih Tuna, "TKP (Türkiye Komünist Partisi) "hayatı devam ettiren" güzelliklere çok şirin bir örnek verdi. Adıyaman'daki depremzede kadınlar için bir koli de başörtüsü gönderdiler. Çok ilerici, çok bilimsel ve çok çağdaş (Allah daha beter etsin) bir insan evladı da tepki göstererek, "Sizin AKP'den ne farkınız kaldı?" demiş! Gülmeyin, bu kafa münferit değil. Daha da kötüsü, son derece organize." ifadelerini kullandı ve yazısında şunları kaydetti:

Depremzedenin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, etnisitesine, diline, rengine, sınıfına bakılmaz.
Lakin, bunların derdi başka!
İyi olan, güzel olan, doğru olan ne varsa çatallı dilleriyle saldırmayı marifet biliyorlar.
Toplumum tüm irtibat tellerini berhava etmek için matine-suare çalışıyorlar.
Çok da zekiler... Hem de TKP'yi başörtüsü üzerinden vurmaya kalkışacak kadar.

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