Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar (CANLI)

MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor:

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MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar.

Türk milleti her yıkımdan sonra yeniden yükselmiştir.

"İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız"

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

"Kaybedecek zamanımız yoktur"

Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız.