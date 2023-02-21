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Kim bu ayrıcalıklı depremzede! Gaziantep'teki bağevine AFAD çadırı kurdu

Kim bu ayrıcalıklı depremzede! Gaziantep'teki bağevine AFAD çadırı kurdu

HATAY merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki depremin ardından "Çadırı olmayanlar soğuk diye eve girdi, enkaz altında kaldı" açıklamaları geldi. Kızılay Başkanı, skandal çadır paylaşımını silerken, Gaziantep'ten gelen çadır fotoğrafı isyan ettirdi.

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Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde birçok bina yıkılırken, vatandaşlar ve belediye başkanları "çadır olmadığı için evlerine girenler enkaz altında kaldı" diye isyan etti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın skandal çadır paylaşımını silmesi tartışılırken, Gaziantep'ten gelen bir çadır fotoğrafı yeni bir tartışma başlattı. 

Bağevine lüks otomobilinin yanına AFAD çadırı

Gaziantep'te Mercedes Marka otomobili olan bir kişinin, AFAD çadırını kendi bağevine kurdurup yanına da lüks aracını park etmesi "Millet çadır bulamadığı için hasarlı evlerine girmek zorunda kalırken bu nasıl oluyor? İhtiyaç sahipleri çadır bulamazken, bu nasıl olur?" tepkilerine neden oldu. 

Kerem Kınık o paylaşımını sildi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çadır eleştirileri üzerine Twitter hesabı üzerinden bölgedeki Kızılay çalışanları ve gönüllülerinin çadırlarının depremzedelere verildiğini açıkladı. Kerem Kınık, çok daha fazla tepkiyle karşılaşınca paylaşımını silmek zorunda kaldı. 

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