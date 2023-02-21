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Gökhan Zan acı haberi duyurdu! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

Gökhan Zan acı haberi duyurdu! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı. Eski futbolcu Gökhan Zan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı.

Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bugüne kadar haber alınamadı. 

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; önemli bir gelişme yaşandı.

Ağabeyi DNA örneği vermişti

Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği vermişti. 

Acı haberi Gökhan Zan duyurdu

Eski futbolcu Gökhan Zan, Instagram hesabından depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

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