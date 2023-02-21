Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çadır itirafı olay oldu! Tepki gelince tweeti hemen sildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılamazken, dün akşam Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremler, bölgede yeniden yıkım yarattı. Birçok vatandaş enkaz altında kalırken, depremzede vatandaşlar, hala çadır temin edilmediğini vurgulayarak yetkililere tepki gösterdi.

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Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde birçok bina yıkılırken, vatandaşlar hala çadır temin edilmemesine isyan etti. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, bölgedeki Kızılay çalışanları ve gönüllülerinin çadırlarının depremzedelere verildiğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çok daha fazla tepkiyle karşılaşınca paylaşımını sildi.

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesinde vatandaşımızı hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Samandağına vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir" paylaşımında bulundu.

Tepki yağınca yazdıklarını sildi

Kınık'ın açıklamasına "O kadar bağış toplandı, Kızılay depremzedelere çadır temin edemiyor mu?" ve "Sahada çalışan insanların da çadıra ihtiyacı var, çözüm bu mu?" gibi ifadelerle daha fazla tepki geldi. Ardından Kınık, paylaşımını sildi.