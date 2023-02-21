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Kılıçdaroğlu'nun araştırın dediği isimlerden CHP'li Defne Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'nun araştırın dediği isimlerden CHP'li Defne Belediye Başkanı'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun depreme ilişkin sorumluluklarının araştırılmasını istediği isimlerden CHP’li Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, “Kusurum varsa başım üstüne. Ama yıkılan binalar hep eski 30-40 yıllık” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir heyet kurularak, Hatay’daki belediyelerin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi.

CHP Genel Merkezi’nden iletilen bilgi notunda da Kılıçdaroğlu’nun Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra CHP’li Arsuz, Defne ve Samandağ ilçe belediyeleri ile ilgili araştırma talimatı verildiği belirtildi.

Ancak edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun bugünkü MYK toplantısında, AK Parti’li belediyelere de değindiği ve Hatay’da AK Parti’li belediyelerin de sorumluluklarının ortaya konması gerektiğini dile getirdi.

Torun: Tespit ettiğimiz eksiklikleri mutlaka ortaya koyacağız

Heyetin başında yer alacak olan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun çalışma ile ilgili T24’ün sorularını yanıtladı. Torun, öncelikli olarak CHP’li belediyelerin sorumluluklarını inceleyeceklerini belirterek, “Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. AKP’li belediyeleri doğrudan inceleme şansımız yok ama tespit ettiğimiz eksiklikleri de mutlaka ortaya koyacağız” dedi. İlk olarak Hatay’dan başlayacaklarını dile getiren Torun, “Daha sonra sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğer illerle devam edeceğiz” diye konuştu. Torun, çalışmalara da zaman geçirmeden hemen başlayacakları bilgisini verdi.

“Keşke araştırma yapsalar, biz buradayız”

Kılıçdaroğlu’nun “sorumluluklarını araştırın” dediği başkanlardan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel de alınan karara ilişkin T24’ün sorularını yanıtladı. “Biz hiçbir yere kaçmıyoruz. Keşke araştırma yapsalar biz buradayız” diyen Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni binalarda da çatlamalar olmuştur ama deprem çok şiddetliydi"

“Bana bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Olabilir, genel başkanımız bunu isteyebilir. Yapılsın da. Ama yıkılan binaların hepsi eski, 30-40 yıllık binalar. Defne ilçe belediyesi 2014 yılında kuruldu. Ama burada bakarsanız hep eski binalar yıkılmış. Yeni binalarda da çatlamalar olmuştur ama deprem çok şiddetliydi.

“Savcılıklar, müteahhitlerin bilgilerini istiyor”

Bu şiddetle çatlamalar olmuş olabilir. Benim bir kusurum, suçum var ise genel başkan istifamı ister. Kusurum varsa başım üstüne. Bir yandan da savcılık şimdi belediyelere yazılar gönderiyor. Yıkılan binalarla ilgili yapı denetiminden, mesul kişilere, müteahhitlere kadar bilgiler isteniyor. Biz de şimdi bunları hazırlıyoruz, savcılıklara teslim ediyoruz. Zaten kimlerin kusuru varsa da ortaya çıkacaktır.”

Arsuz Belediye Başkanı Güven: Bana bilgilendirme yapılmadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Asaf Güven de, “Bana henüz iletilmiş resmi bir bilgilendirme yok” ifadesini kullandı. Güven, “Genel Merkez, bir çalışma yapıyorsa, eksik yönleri tespit etmek için yapıyordur. Varsa eksik yönler ortaya çıkar zaten. Biz de gerekeni yapıyoruz” dedi. Güven, “Bir kusurunuz olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Tarafıma bir bilgilendirme yapıldıktan sonra değerlendirebilirim” diyerek yanıtlamadı.

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