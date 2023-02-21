TEM Otoyolu’nda korkunç olay! Seyir halindeki araçtan düşüp metrelerce sürüklendi

Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadüğü üzerinde seyir halindeki otomobilden düşen ismi öğrenilemeyen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.Arkadan gelen iki otomobilin çarpmasıyla şahıs metrelerce sürüklendi. İki otomobil daha sonra birbirlerine çarparak kaza yaptı.



Polis ekipleri, kazaya karışan iki araç sürücüsünü ve hayatını kaybeden şahsın birlikte yolculuk yaptığı sürücüyü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.



Kaza sonrası birbirine çarparak durabilen iki araç kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.