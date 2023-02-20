Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok

Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay'da yaşananlara ilişkin paylaşım yaptı. Levent, "Çok fena sallandık dostlar ve çok bina gitti çok çok." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haluk Levent'ten peş peşe paylaşımlar

6 Şubat'ta büyük yıkıma yol açan depremlerin yaşandığı ilk andan beri bölgede olan Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Hatay'daki depremler sonrası peş peşe paylaşım yaptı.

"Çok bina gitti çok"

İlk paylaşımında "Çok fena sallandık dostlar!" ifadelerini kullanan Levent, daha sonrasında "Şu ana kadar bana gelen haber 5 hasarlı bina yıkıldığı yönünde. Bu sadece Samandağ mevkiinde. Buradan bilgilendireceğim daha sonra." dedi. Levent son paylaşımında ise "Offf çok bina gitti çok" şeklinde konuştu.