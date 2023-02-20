Hatay'da 6.4 şiddetinde deprem oldu! Yıkılmayan binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Hatay 6.4 ile sallandı

Depremin şokunu atlatamayan Hatay bir kez daha sallandı. AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra bu kez Hatay Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.