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Meral Akşener'e bu aklı kim verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'ı ziyarete gitti. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, İstanbul Finans Merkezi'nin depremzedelere açılmasını önerdi. Ancak bu öneri boşa çıktı çünkü İstanbul Finans Merkezi hala yapım aşamasında...

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Kahramanmaraş'taki büyük depremlerin 15. gününde vefat sayısı 41 bini geçti. Bölgedeki çalışmalar hala devam ediyorken, bir yandan da yalan yanlış iddialar, önerilerle mücadele ediliyor. Tıpkı Merak Akşener'in önerisi gibi. Akşener Diyarbakır'da yaptığı açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nin depremzedelere açılmasını önerdi. Ancak Akşener'in bahsettiği finans merkezi hala inşaat aşamasında...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli, birlikte depremin en çok hasar verdiği Hatay'a gitti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada inşa edilecek yeni konutlara ilgili "Güçlendirme olmayacak hepsi sıfırdan yapılacak" dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

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