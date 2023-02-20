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Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti: Defalarca denedim

Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti: Defalarca denedim

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan evinin dayanıklılığına kontrol ettirmek için defalarca İBB'ye başvurdu. Çağlayan red cevabı alınca sosyal medya hesabından isyan etti.

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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Ünlü televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan da deprem sonrası oturduğu evi kontrol ettirmek için belediyeye başvurdu.

Defalarca olumsuz cevap aldı

Depremlerin ardından İstanbul'da oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda belediyeye başvurduğunu ancak defalarca kez olumsuz cevap aldığını söyledi.

Çağlayan sosyal medya hesabı üzerinden, "İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!' Ve kontrol ettirmeyi başaramadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu çağrıda bulunmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” diye çağrıda bulunmuştu.

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