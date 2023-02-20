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Deprem bölgesindeki Suavi 'yaş' engeline takıldı

Deprem bölgesindeki Suavi 'yaş' engeline takıldı

Şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için yaptıkları başvuru reddedildi.

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Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 40 bini geçti. 'Asrın felaketi'nde onlarca aile yok olurken çok sayıda çocuk da yuvasız kaldı. Deprem bölgesine giderek vatandaşlara yardım etmeye çalışan sanatçı Suavi ve eşi Gönül Saygan da depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Çiftin koruyucu aile olma talebi yapılan incelemelerin ardından reddedildi.

"70 yaşında diye reddettiler"

Gönül Saygan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz” ifadelerini kullandı.

Suavi ve Gönül Saygan çiftinin Suada Saygan adında bir kız çocukları bulunuyor.

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