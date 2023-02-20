Günler sonra yüzlerde tebessüm oluştu! Gemide konaklamaya başladılar: Şu an cennetteyiz
HATAY'da depremzedeler, İskenderun Limanı'na getirilen kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı. Gemide günde 3 defa yemek servisi yapılırken, felaketten günler sonra az da olsa rahat eden insanların yüzünde tebessüm oluştuğu görüldü. İşte 'otel' görevi gören gemiden yansıyanlar...
Kilyos Liman’ında TPAO’nun petrol arama mühendislerinin konakladığı Gemini isimli kruvaziyer gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO işbirliği ile depremzedeler için İskenderun Limanı’na getirildi.
Burada AFAD koordinesinde yönlendirilen depremzedeler limanda demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı.
150 mürettebatın bulunduğu gemide 400 kamarada bin 56 kişinin konaklama imkanı bulunuyor.
AFAD tarafından ring araçlarıyla gemiye getirilen depremzedelerin kayıtları yapılarak kartları veriliyor, ardından odalarına yönlendiriliyor.