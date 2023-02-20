Balıkesir'de yaşandı! Yeşil ışık yandığında hamle yaptı sonu korkunç oldu
BALIKESiR’in Gömeç ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Gömeç’in Karaağaç Mahallesi’nde kırmızı ışıkta duran Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki tır, yeşil ışık yandığında hareket etti.
Tam o sırada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Musa Alan isimli vatandaş tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.