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Balıkesir'de yaşandı! Yeşil ışık yandığında hamle yaptı sonu korkunç oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yaşandı! Yeşil ışık yandığında hamle yaptı sonu korkunç oldu

 BALIKESiR’in Gömeç ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Gömeç’in Karaağaç Mahallesi’nde kırmızı ışıkta duran Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki tır, yeşil ışık yandığında hareket etti.

Tam o sırada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Musa Alan isimli vatandaş tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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