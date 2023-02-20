İsmailağa'da 'bağış' kavgası! Cübbeli Ahmet Hoca, 'zillet' deyip ekledi: Bugün para alan yarın emir alır

İSMAİLAĞA cemaatiyle bağlantılı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği, “İslamofobiyle mücadele” için Avrupa Birliği'nden 31 bin 455 Avro hibe aldı. Cübbeli Ahmet Hoca, "Para için bu zillete katlanmak caiz değil" deyip ekledi: "Zira bugün para alan yarın emir alır."

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İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, “İslamofobiyle mücadele” için AB’den 31 bin 455 Avro hibe aldığı ortaya çıktı. Eleştiriler üzerine Dernekten yapılan açıklamada, paranın eğitim faaliyetleri için kullanılacağı, bunu herkesin yaptığı belirtildi. Ancak İsmailağa cemaatinin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, AB'den alınan hibeye çok sert çıktı.

Bugün para alan yarın emir alır

Cübbeli Ahmet Hoca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğitim için Avrupa Birliği'ne proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin euro için bu zillete katlanmak asla câiz değildir" dedi. Cübbeli Ahmet hoca, sadece AB'den değil, Arap ülkeleri ile Pakistan ve Afganistan yöresinden de hibe alınmasına karşı çıkıp, "Zira bugün para alan yarın emir alır" dedi. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımları...

Bu zillete katlanmak caiz değildir

- Eğitim için Avrupa Birliği'ne proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin euro için bu zillete katlanmak asla câiz değildir.

- Hangi dernek veya vakıf böyle işler yapıyorsa bunlara dikkat edilmelidir, sadece Avrupa Birliği için değil Arap âleminden de olsa veya Pakistan Afganistan yöresinden de olsa dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz.

- Zira bugün para alan yarın emir alır.