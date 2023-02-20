BIST 5.140
DOLAR 18,86
EURO 20,16
ALTIN 1.119,43
HABER /  DÜNYA

Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği hakkında olumlu mesaj aldıkları Türkiye'nin, harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Abone ol

Haavisto, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili soru üzerine Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Eminim ki ABD'nin mesajı şu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Haavisto, 30 NATO ülkesinden Türkiye ve Macaristan'ın katılım protokollerini henüz onaylamadığını anımsatarak, bu iki ülkenin de en kısa sürede onay vereceğini ümit ettiklerini, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını ve kararın NATO ülkelerine ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan şu ana kadar yalnızca Finlandiya'nın üyeliğine olumlu yaklaştığı belirtilen ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Haavisto, şunları kaydetti:

"Türkiye'den aldığımız mesaj, geçen yaz üçlü muhtırada üzerinde mutabık kaldığımız konuları Finlandiya olarak yerine getirdiğimizdi. Tabii bu olumlu bir mesaj, ancak yine de Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedelere bağışlarda 'taklit hesapla' dolandırıcılık uyarısı
Depremzedelere bağışlarda 'taklit hesapla' dolandırıcılık uyarısı
Depremde dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Depremde dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti
261 saat sonra kurtarılan adam 'idrarımızı' içtik dedi, enkaz altında yediklerini böyle anlattı
261 saat sonra kurtarılan adam 'idrarımızı' içtik dedi, enkaz altında yediklerini böyle anlattı
Bakanlıktan depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısı çalışmaları açıklaması
Bakanlıktan depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısı çalışmaları açıklaması
Yengesi enkazdan seccadesinde secde eder halde çıkarıldı AK Partili vekil enkaz başında aldığı ağır kararı açıkladı
Yengesi enkazdan seccadesinde secde eder halde çıkarıldı AK Partili vekil enkaz başında aldığı ağır kararı açıkladı
Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasının görüntüsü
Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasının görüntüsü
Depremin 15. günü! AFAD acı bilançoyu açıkladı can kayıpları 41 bin 156'ya çıktı
Depremin 15. günü! AFAD acı bilançoyu açıkladı can kayıpları 41 bin 156'ya çıktı
Depreme Elbistan'da yakalandı: yaşadığım en kuvvetli depremdi ayakkabımızı bile alamadık
Depreme Elbistan'da yakalandı: yaşadığım en kuvvetli depremdi ayakkabımızı bile alamadık
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
Fethiye'de korkutan görüntü! Deniz suyu 10 metre çekildi
Fethiye'de korkutan görüntü! Deniz suyu 10 metre çekildi
Depremzede Fatma teyzeye ikinci darbe! Gözyaşları içinde anlattı
Depremzede Fatma teyzeye ikinci darbe! Gözyaşları içinde anlattı