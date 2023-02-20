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Merkez Bankası faiz indirecek! Ankete katılanların hepsi yüzde faiz 8 olacak dedi

Merkez Bankası faiz indirecek! Ankete katılanların hepsi yüzde faiz 8 olacak dedi

MERKEZ Bankası, Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu Merkez Bankası'nın yüzde 9 olan faizi yüzde 8'e indirmesini bekliyor.

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Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı kararla faizleri indirmesi bekleniyor. AA Finans anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor.

17 ekonomistle gerçekleştirilen ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

JP Morgan ve Morgan Stanley de indirim bekliyor

ABD merkezli bankalar JP Morgan ve Morgan Stanley'nin geçen hafta çıkan bilgi notlarında da TCMB'den 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği ifade edilmişti. Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit tutan TCMB, toplantı sonrasında yayımladığı metinden politika faizinin yeterli olduğuna ilişkin ifadeyi çıkarmıştı.

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