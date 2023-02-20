Hilal Kaplan'ın 'CHP'nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı' yazısı gündem oldu İskenderun olayı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, 10 yıl önce İskenderun'da 6 mahallenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla depreme karşı riskli alan ilan edildiğini ancak CHP'nin etkisi ve mahallelinin itirazıyla kararın iptal edildiğini yazdı. Kaplan'ın bugünkü yazısı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sabah yazarı Hilal Kaplan, Sözcü'nün geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetinin perde arkasını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de İskenderun'da 6 mahalle için riskli alan kararını kaldırmasıyla ilgili CHP, "sorumlu iktidar" açıklaması yapmıştı.

CHP'nin suçlamalarına yanıt yazan Hilal Kaplan'dan geldi.

Kaplan'a göre CHP çevrelerinin etkisiyle bakanlığın aldığı kararın yargıya tayınarak iptal edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mecburen 10 yıl sonra imzalamak zorunda kaldı.

"Bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Depremdeki yıkımın nedeninin, CHP'nin kentsel dönüşüme karşı duruşu olduğunu söyleyen Kaplan, Twitter'da tartışmalara neden oldu. İşte Kaplan'ın çok konuşulan yazısının ilgili bölümü:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013'te bu altı mahalleyi riskli alan ilan ediyor. Mahallelinin itirazıyla yerel mahkeme kararı iptal ediyor. Bakanlık, ikinci kez riskli alan diyerek ısrar ediyor ama yine itiraz ve sonrasında yine iptal kararı. Bu süreçlerin hepsinde CHP kararın iptalini savunuyor. CHP'ye yakın sol örgütler, "kentsel dönüşüm, rant bölüşümü" temalı protesto ve propagandalarını yapıyor.

Bakanlığın yasal tüm süreçlere bağlı kalıp aldırmaya çalıştığı karar, CHP'nin desteğiyle iptal edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği yapması zorunlu olanı yapıp Bakanlar Kurulu kararını iptal ediyor.

Sözcü, bu haberi yaparken "Ne olduysa oldu" diyerek aslında CHP'nin süreç içindeki başat rolünü silip parmağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviriyor. Yani CHP, CHP'liğini yapıyor.

Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti. Giden geri gelmeyecek. Akbabalar aradan çekilirse en azından bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmasının önüne geçebiliriz.