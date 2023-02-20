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RTÜK'ten TELE1'e ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE1'e ekran karartma cezası

RTÜK, TELE1'e dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı gerekçesiyle 3 günlük ekran karartma cezası verdi. Ekran karartma cezası Ankara Bölge İdari Mahkemesi’nin kararıyla 23-24-25 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 ekranlarının “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartılmasına karar vermiş, oy çokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi gösterilmişti.

RTÜK’ün kararı üzerine TELE1 yürütmeyi durdurma talep etmiş, mahkeme yürütmeyi durdurmanın kabulüne karar vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına RTÜK'ün itirazı üzerine karar, Ankara Bölge İdari Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme de 2’ye 1 kararla yürütmeyi durdurmanın iptaline karar verdi.

RTÜK’ün 3 günlük ‘ekran karartma’ cezası 23-24-25 Şubat tarihlerinde uygulanacak

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