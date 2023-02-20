Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Antakya'da incelemelerde bulunurken kurtarma ekipleri ile de bir süre sohbet ettiler. İkili, ekiplerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. AFAD merkezine giden Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834" bilgisini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'a gitti. İkili, Antakya'da incelemelerde bulundu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

Erdoğan incelemelerinin ardından kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirmek üzere AFAD merkezine gitti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle...

"Yaşadığımız depremler dünyada benzeri olmayan hadiseler arasına girdi"

-9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı.

-Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk.

-Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.

-Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinası arama faaliyetlerine katıldı.

"Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız"

-Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından mutfak, gıda ihtiyaçları karşılandı. 751 vatandaşımız çadırda, 24 bin vatandaşımız konteynerlarda barınmakta. Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımız barınma ihtiyaçları giderilmiştir.

"Karakter fukaraları"

-Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir. Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

"Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834"

-Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834. Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar arama kurtarmadan yardıma kadar her safhada yer alan kamu görevlilerine, gönüllülere, dualarıyla burada olan insanlara şükranlarımı sunuyorum.

Hangi şehirde kaç konut inşa edilecek?

-1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konutun, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz.

"Konutlar 4 katı geçmeyecek"

-Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz.

-Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız. Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz.

Erdoğan ile Bahçeli'nin deprem bölgesine yaptıkları ziyaretten kayda geçen bazı fotoğraflar ise şöyle...