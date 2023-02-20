Taha Duymaz'ın mesajları yürek burktu! Ece Erken ve Merve Boluğur paylaştı o detay...
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Taha Duymaz, paylaştığı yemek videolarıyla fenomen olmuş bir isimdi. Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybetti. Taha Duymaz'ın daha önce ünlü isimlere gönderdiği bazı mesajlar ortaya çıktı. Sunucu Ece Erken ve oyuncu Merve Boluğur, Taha Duymaz'dan gelen mesajları üzüntüyle paylaştı.
Deprem sonrası günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber geldi.
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12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erken duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı.
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