BIST 5.137
DOLAR 18,87
EURO 20,17
ALTIN 1.119,06
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i havaalanında kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i havaalanında kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavaşoğlu il görüşen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Hatay'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.

Göreve başladığından bu yana Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken iki gün süren Türkiye ziyaretinin birinci gününde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmişti.

Blinken, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD-Türkiye ilişkilerinde son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda desteklediğini söylerken Çavuşoğlu, yönetimin bu konuda Kongre'ye resmi bildirim yapmasını arzu ettiklerini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremin etkisiyle koca dut ağacı ikiye bölündü deprem uzmanları ne dedi?
Depremin etkisiyle koca dut ağacı ikiye bölündü deprem uzmanları ne dedi?
İçtikleri çay oğlunun ve hamile gelininin hayatına mal oldu
İçtikleri çay oğlunun ve hamile gelininin hayatına mal oldu
Tüketiciler Birliği deprem sonrası uyardı! Hemen şikayet edin
Tüketiciler Birliği deprem sonrası uyardı! Hemen şikayet edin
Mimar Sinan'ın Hatay'da yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedeleri ağırlıyor
Mimar Sinan'ın Hatay'da yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedeleri ağırlıyor
Şanlıurfa'da 7 katlı binada doğalgaz patlaması! 2 ölü 8 yaralı var
Şanlıurfa'da 7 katlı binada doğalgaz patlaması! 2 ölü 8 yaralı var
Olanlar Türkiye'ye saygısızlıktır! Carlo Ancelotti'yi çıldırttılar
Olanlar Türkiye'ye saygısızlıktır! Carlo Ancelotti'yi çıldırttılar
Türkiye otomotiv sanayi üretimi yılın ilk ayında gaza bastı
Türkiye otomotiv sanayi üretimi yılın ilk ayında gaza bastı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'li Blinken'a: Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'li Blinken'a: Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz
Deprem sonrası Adıyaman'ın yollarına bakın!
Deprem sonrası Adıyaman'ın yollarına bakın!
Bir dönem kapanıyor yeni konutlar böyle olacak! Bakan Murat Kurum detayları anlattı
Bir dönem kapanıyor yeni konutlar böyle olacak! Bakan Murat Kurum detayları anlattı
Asker deprem bölgesine geç mi geldi? Üsteğmen Koray Yılmaz: İlk gün öğleden sonra
Asker deprem bölgesine geç mi geldi? Üsteğmen Koray Yılmaz: İlk gün öğleden sonra
Elazığ'da 3 yıl önce aynı acıyı yaşadı! "Ömür boyu unutamam sürekli ağlıyorum"
Elazığ'da 3 yıl önce aynı acıyı yaşadı! "Ömür boyu unutamam sürekli ağlıyorum"