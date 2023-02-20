Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i havaalanında kabul etti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavaşoğlu il görüşen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi...Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Hatay'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.
Göreve başladığından bu yana Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken iki gün süren Türkiye ziyaretinin birinci gününde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmişti.
Blinken, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD-Türkiye ilişkilerinde son gelişmelerin ele alındığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda desteklediğini söylerken Çavuşoğlu, yönetimin bu konuda Kongre'ye resmi bildirim yapmasını arzu ettiklerini açıkladı.