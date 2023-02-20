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Asker deprem bölgesine geç mi geldi? Üsteğmen Koray Yılmaz: İlk gün öğleden sonra

Asker deprem bölgesine geç mi geldi? Üsteğmen Koray Yılmaz: İlk gün öğleden sonra

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası askerin bölgeye geç geldiği iddialarıyla ilgili Tunceli Yavuzlar JÖH Bölge Komutanı Üsteğmen Koray Yılmaz, "İlk gün öğleden sonra Adıyaman'a ulaştık" dedi.

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"Asker deprem bölgesine geç geldi" iddialarına askerler yanıt verdi. "İlk gün sahadaydık" dediler. Tunceli'den intikal eden birlikler, zorlu hava şartları nedeniyle güzergahlarını değiştirdiler.

Sonunda Adıyaman'a ulaşıp depremzedelerin yaralarını sardılar. Peki, askerler bu süreçte neler yaşadı? CNN TÜRK Muhabiri Samet Güner ve Kameraman Mehmet Onur'a anlattılar.

Tunceli Yavuzlar JÖH Bölge Komutanı Üsteğmen Koray Yılmaz, "İlk gün öğleden sonra Adıyaman'a ulaştık" derken, Tunceli Şahinler JÖH Bölge Komutanı Üsteğmen Ali Duman da "Çok daha erken gelmek isterdik. Hızlı intikal etmemizi hava şartları engelledi" diye konuştu.

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