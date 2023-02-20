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NATO depremzedeler için Türkiye'ye konteyner gönderiyor

NATO depremzedeler için Türkiye'ye konteyner gönderiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 1000'den fazla konteyner gönderme kararı alan NATO, konteynerlerden ilk 600'ünü taşıyan geminin İtalya'dan yola çıktığını duyurdu.

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NATO, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından Türkiye'ye 1000'den fazla konteyner gönderme kararı aldı. NATO'dan yapılan açıklamada, konteynerden ilk 600'ünü taşıyan geminin İtalya'nın Taranto limanından yola çıktığı belirtildi.

Sevkiyat, depremlerden etkilenen en az 4 bin kişiye geçici barınma sağlanması hedefiyle NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı arasındaki koordinasyonun bir sonucu olarak gerçekleşecek.

Konteynerlerin gelecek hafta İskenderun'a ulaşması ve ekipmanların indirilip şantiyeye teslim edilmesinin ardından kampın kurulmasına başlanması bekleniyor.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada, barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerinin değerlendirildiği, tesisler kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirileceği belirtilmişti.

Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içerdiği bildirilmişti.

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