Haluk Levent'e bundan sonra düşen görev! Nedim Şener 'boynumun borcu' deyip açıkladı

Nedim Şener, depremzedelere yapılan yardımlara ön ayak olan Haluk Levent ile ilgili yazı kaleme aldı. Haluk Levent'e bundan sonra düşen görevin her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamak olduğunu söyleyen Şener, "Gazeteci olarak hasbelkader konuya dahil olduğum için bu konuyu takip etmek de benim boynumun borcu." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgeye yapılan yardımlarda sivil toplum kuruluşu AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent öne çıktı.

Kimi çevreler depremin ilk günlerinde sosyal medyada "millet devlete değil AHBAP'a güveniyor" algısı oluşturdu.

Halk ile devleti karşı karşıya getirme çabalarına ünlü sanatçı, ilk olarak “AFAD da bizim Ahbap da bizim” diyerek tartışmaların önüne geçti.

Dahası FETÖ hesaplarının kendisini parlatmaya çalışmasını farkeden Haluk Levent, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklalamalarla FETÖ'cülerin Haluk Levent devlete karşı planını bir kez daha bozdu.

"Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim"

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Haluk Levent tartışmalarını "Haluk Levent’e bundan sonra düşen görev..." yazısında değerlendirdi. "Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; ben FETÖ’yü desteklemedim, ben PKK’yı desteklemedim. Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim" sözlerine yer veren Şener, Levent'e seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Her kuruşun hesabını paylaşmalıdır"

"Nitekim Haluk Levent, AFAD ve valilikler ile ortaklaşa biçimde bu harcamaların yapılacağını söylüyor. Depremzedeler için TOKİ’nin yapacağı konut projelerine de destek olacağını açıkladı. Bundan sonra da sahada çalışmalarını çok daha fazla göreceğiz.

Elbette Haluk Levent, geçmiş döneme ilişkin hakkında iddiaları ortaya atanlarla yargı önünde hesaplaşacağını söylüyor. Bu bir yana, bundan sonra Haluk Levent’e düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır.

Gazeteci olarak hasbelkader konuya dahil olduğum için bu konuyu takip etmek de benim boynumun borcu."

Nedim Şener'in yazısının tamamı için tıklayın