Depremde ölen Hatayshorlu Christian Atsu'nun son maçta son saniyede attığı gol sonu oldu
Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki rezidansta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun trajik hikayesi herkesi üzdü. Ganalı futbolcunun son maçta attığı ve takımına galibiyeti getiren golü adeta sonu oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan 13 gün sonra acı haber geldi. Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki ismin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Uzunmehmet, yaptığı açıklamada, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
Hayatını kaybeden Atsu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan bir detay ise oyuncunun sevenlerini adeta kahretti.
Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasaydı depreme yakalanmayacağını söyledi.