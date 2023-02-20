İYİ Parti'den şok seçim iddiası! Deprem yardımları seçim için kaynak olacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye bölge için tek yürek oldu. Televizyonların ortak yayınında Merkez Bankası başta olmak üzere bankalar 90 milyar TL, vatandaş ise 25 milyar TL bağı yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi?" deyip bazı iddialarda bulundu.

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İYİ Parti'den Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay'a toplanan yardımların seçim sürecinde kaynak olarak kullanabileceğini iddiası geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi? Örneğin kamunun ve Varlık Fonu’nun AFAD ve Kızılay’a aktardığı 86 milyar TL seçim kampanyasını finanse edebilir mi?" sorularını yöneltti. Konuyu 4 farklı örnekle inceleyen Özlale, "Bu parayı takip etmek de bu çürümüş sistemde neredeyse imkânsız." görüşünü savundu. İşte Yİ Partili Özlale'nin Twitter hesabından yaptığı o açıklama...

O paralarla seçim kampanyası finanse edilebilir mi?

"Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi? Örneğin kamunun ve Varlık Fonu’nun AFAD ve Kızılay’a aktardığı 86 milyar TL seçim kampanyasını finanse edebilir mi? Soru ve cevap şeklinde ilerleyelim.

Soru 1: Bankalar bu kadar yüklü bir bağış yapabiliyor muydu?

Cevap 1: 17 Şubat tarihli, 124 sayılı CB Kararnamesi’ne kadar yapamıyordu! Bu kararnameyle CB yardımları sınırlayan muafiyeti kaldırdı. Böylece milyarlarca TL’lik kamu kaynağı AFAD ve Kızılay’a kaydırılabildi!

Soru 2: Kamu bankalarının bu kadar parası var mı?

Cevap 2: Yok! Hazineden sermaye enjeksiyonu ile ayakta duruyorlar. İşin özeti: Kamu bankaları para yardımını yaptıktan sonra Hazine’ye gidecekler. Yani Hazine kamu bankalarına, onlar da Kızılay ve AFAD’a kaynak aktarmış oluyor.

Soru 3: Yardım paraları seçim ekonomisinde kullanılır mı?

Cevap 3: Hem de nasıl! 86 milyar TL denetimli alandan denetimsiz alana kaydı. Kızılay ve AFAD’ın esnek, hesap vermez bir harcama sistemi var. AFAD’ın kime ne kadar ödediği son 5 yıldır Sayıştay raporlarında açıklanmıyor.

Soru 4: Örnek verebilir misiniz?

Cevap 4: AFAD’ın durumuna bakmak başlı başına yeterli ama örnek verecek olursak da AFAD’ın 2021 yılında 'TOKİ’ye aktardım' dediği para, TOKİ’nin bir yıllık bütçesine neredeyse denk! Bu parayı takip etmek de bu çürümüş sistemde neredeyse imkânsız."