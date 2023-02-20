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Enkaz alanında ölü bulundu! Kepçe operatörü gözaltında

Enkaz alanında ölü bulundu! Kepçe operatörü gözaltında

KAHRAMANMARAŞ'ta 58 yaşındaki kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu.

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Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kepçe operatörü H.A. (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.

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