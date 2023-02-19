İsrail kurtarma ekipleri Türkiye'den tarihi eser çalarak gitti! Bir de canlı yayında gösterdiler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden olurken, yardım için gelen İsrail Arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'den tarihi eser çalarak ülkelerine döndükleri ortaya çıktı. Bir de hırsızlık yaptıklarını İsrail televizyonunda canlı yayında açık açık anlattılar...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde en ağır hasar gören yerlerden birisi de Antakya oldu. Antakya'daki sinagog de depremde yıkıldı. Depremin ardından Türkiye'ye yardıma gelen İsrail arama kurtarma ekipleri, kendilerine yönelik eleştirilerin ardından Türkiye'den erken ayrılmıştı. İşte o ekiplerin enkazın altından tarihi hazineleri çalarak İsrail'e götürdükleri ortaya çıktı. İsrail arama kurtarma ekiplerinden komitanı, İsrail televizyonuna çıkıp, Türkiye'den kaçırdıkları tarihi eser niteliğindeki 200 yıllık Ester Kitabı'nı gösterdi.

Sözde yaşlı bir Yahudi onlara emanet etmiş

Antakya'da arama kurtarma çalışması yaparken Türkiye Yahudisi yaşlı bir adamın kendilerine yaklaşarak elindeki benzersiz kitabı kendilerine verdiğini anlatan ZAKA Arama Kurtarma Kuvveti Komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, yaşlı adamın "Topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun" diyerek kendisine verdiğini iddia etti.

Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının...

İsrailli Binbaşı Otmazgin, "Birkaç on yıllık bir ZAKA gönüllüsü olarak, bu hayatımın en hareketli anlarından biri. Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının, deprem onu ​​neredeyse sıfıra indirdikten sonra bile bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde, parşömenleri kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki bir Çabad elçisiyle görüşeceğiz." dedi.