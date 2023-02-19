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Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir vaka görüldü, karantinaya alındı

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir vaka görüldü, karantinaya alındı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 11 ildeki gelişmeler yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde konuşan Koca, "Bölgede salgın hastalıkları düzenli olarak takip ediyoruz. Bulaşıcı hastalık "SAPTANMAMIŞTIR". Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği hastası görülmüştür, karantinaya alınmıştır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. 10 binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya devam ediyor.

Bölgede salgın hastalıkları düzenli olarak takip ediyoruz. Bulaşıcı hastalık saptanmamıştır. Döküntülü hastalıklar olarak 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği hastası görülmüştür, karantinaya alınmıştır.  Gaziantep ve Osmaniye'de Rota virüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören hastalarımız bulunmaktadır. 

Grip benzeri hastalıklarda salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek salgın hastalıkları engellemek için broşürler hazırlanmış, ilaçlar bölgeye gönderilmiştir. 

Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. 

Ayrıntılar geliyor...  

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