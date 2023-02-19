İslahiye'de yıkılan binalarla ilgili yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Abone ol
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.