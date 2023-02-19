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Djilobodji'nin yeni rotası İstanbul oldu

Djilobodji'nin yeni rotası İstanbul oldu

Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü'nden defans oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 34 yaşındaki stoper oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

İstanbul ekibi dün de Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç transferlerini duyurmuştu.

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