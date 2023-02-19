Djilobodji'nin yeni rotası İstanbul oldu

Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü'nden defans oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattığını açıkladı.Abone ol
Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 34 yaşındaki stoper oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
İstanbul ekibi dün de Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç transferlerini duyurmuştu.