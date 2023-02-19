Kahramanmaraş'ta yer yerinden oynarken avize dükkanı bana mısın demedi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 katlı bir binada yer alan avize dükkanı ve katlarda bulunan ürünlerin sağlam kalması görenleri hayrete düşürdü.

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Kahramanmaraş’ta depremin ardından 4 katlı bir binada yer alan avize dükkanı ve katlarda bulunan ürünlerin sağlam kalması görenleri hayrete düşürdü.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi. Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.