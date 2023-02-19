Adıyaman'da 65 kişiye mezar oldu! O otelin raporu kan dondurdu! Dere çakılı ve kum doldurmuş

Adıyaman'da 65 kişi mezar olan Grand Isias Otel'in enkazına ilişkin inceleme raporunda “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkaza dönen Adıyaman’daki Grand Isias Otel’de 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veli yaşamını yitirdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isias Otel’e ilişkin ön inceleme raporunu yayımladı. DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından 7 sayfalık bir rapor hazırlandı.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, enkaz alanındaki incelemelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne giderek Isias Otel’in soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı K.K. ile görüştü. Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği de kaydedildi.

Raporda, “Bu yapının göçmesinin nedeni depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve/veya imalattır” denildi.

Dere çakılı ve kumu kullanılmış

“Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir” denilen raporda şunlar kaydedildi:

“Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmiştir.”

Raporda, “Temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Resmen bir cinayet

Otel enkazından kurtulan rehber Abdülsamet Sarıtaş, Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu.

Sarıtaş, şunları kaydetti:

“6 şubat sabahı depreme Adıyaman Grand Isias Otel’de yakalanmış rehberlerden birisiydim ve bina çöktükten 3 saat sonra kendi imkânlarımla dışarı çıkmayı başarmıştım. O günden beri otelin yapısal anlamda uygun olmadığıyla veya yapılmadığıyla alakalı birçok söylentiyi hep beraber takip ettik. Fakat yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkartılan raporlar göz önüne alındığı zaman Adıyaman Grand Isias Otel faciasının resmen bir cinayet olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bina yapılırken belirli kriterlere uymayan, bu kriterlere uyulmasa bile binanın yapımına izin veren, yapı denetimi konusunda başarısız kalan ve otelde insanların hayatını kaybetmesine sebep olan her türlü zincirde parmağı olan herkesin adalet karşısında yargılanması gerekmektedir. Bahsi geçen kişilerin en yüksek cezaları almaları depremzede vatandaşların gönlüne bir nebze de olsa su serpecektir.”