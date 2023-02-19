Büyükelçi Devrim Öztürk 14 gündür Hatay'daki enkazın altında! Yazıktır günahtır ailesine zulmetmeyin

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremde yıkılan binaların sembolü haline gelen Rönesans Rezidans’ın enkazında kalanlar arasında Büyükelçi Devrim Öztürk de var. Depremin 14. gününde Büyükelçi ve enkazın altındaki diğer kişilere ulaşmak için çalışmalar sürüyor...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Devrim Öztürk'ten 14 gündür haber alınamıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin üçüncü gününde, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk’ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç’ın enkaz altında olduğunu açıklamıştı. Öztürk’ün yakını, Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Bu ne vurdumduymazlık!

“Bugün 13. Gündür Hatay’da enkaz altında bulunan hemşerimiz, akrabamız Büyükelçi Devrim Öztürk halen enkazın altındadır. Bu ne vurdumduymazlıktır, bari personelinizin cenazesine sahip çıksanız…Hatay’da tüm kurumlar mı enkaz altında kaldı?"

Yazıktır günahtır bari ailesine zulmetmeyin

"Yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidansın 2. Blokunda oturan Devrim Bey; ilgisizlik, liyakatsızlık, koordinasyonsuzluk, kötü kriz yönetimi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve AFAD’ın beceriksizliğinin kurbanı oldu. Yazıktır günahtır bari ailesine zulüm etmeyin. Enkazdan çıkarın.”