Büyükelçi Devrim Öztürk 14 gündür Hatay'daki enkazın altında! Yazıktır günahtır ailesine zulmetmeyin
KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremde yıkılan binaların sembolü haline gelen Rönesans Rezidans’ın enkazında kalanlar arasında Büyükelçi Devrim Öztürk de var. Depremin 14. gününde Büyükelçi ve enkazın altındaki diğer kişilere ulaşmak için çalışmalar sürüyor...Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Devrim Öztürk'ten 14 gündür haber alınamıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin üçüncü gününde, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk’ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç’ın enkaz altında olduğunu açıklamıştı. Öztürk’ün yakını, Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
Bu ne vurdumduymazlık!
“Bugün 13. Gündür Hatay’da enkaz altında bulunan hemşerimiz, akrabamız Büyükelçi Devrim Öztürk halen enkazın altındadır. Bu ne vurdumduymazlıktır, bari personelinizin cenazesine sahip çıksanız…Hatay’da tüm kurumlar mı enkaz altında kaldı?"
Yazıktır günahtır bari ailesine zulmetmeyin
"Yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidansın 2. Blokunda oturan Devrim Bey; ilgisizlik, liyakatsızlık, koordinasyonsuzluk, kötü kriz yönetimi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve AFAD’ın beceriksizliğinin kurbanı oldu. Yazıktır günahtır bari ailesine zulüm etmeyin. Enkazdan çıkarın.”
Büyükelçi Devrim Öztürk kimdir?
Devrim Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Çeşitli görevlerin ardından 2009-2013 yıllarında Hamburg Başkonsolosluğu görevini yürüttü. Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak görev aldı ve 1 Eylül 2015 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Dakka Büyükelçisi oldu. Aralık 2021 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi görevini yürütmekteydi. Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.