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Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

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Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı ve 70 kişi hastane enkazında can verdi. Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi için 2012 yılında “Depreme dayanıksız” olduğu tespit edildiği ortaya çıktı. Bilirkişilerin 'çürük' raporu hala hastanenin internet sitesinde halen duruyor.

Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

İskenderun Devlet Hastanesi depremde ağır hasar gördü, A Blok tamamen yıkıldı. Aralarında sağlık çalışanları ve hastaların da olduğu 70 kişi yerle bir olan hastane binasında hayatını kaybetti.

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Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

İskenderun merkezde 1968 yılında açılan hastane önce SSK hastanesi olarak hizmet verdi. 1992'de kapasitesi arttırıldı, 2005'te ise adı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi diye değiştirildi.

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Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı. 

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Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu

Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' bilgisine yer verildi.

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