Deprem değil ihmal öldürdü! 10 yıl önce 'çürük' raporu verilen hastane 70 kişiye mezar oldu
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı ve 70 kişi hastane enkazında can verdi. Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi için 2012 yılında “Depreme dayanıksız” olduğu tespit edildiği ortaya çıktı. Bilirkişilerin 'çürük' raporu hala hastanenin internet sitesinde halen duruyor.
İskenderun Devlet Hastanesi depremde ağır hasar gördü, A Blok tamamen yıkıldı. Aralarında sağlık çalışanları ve hastaların da olduğu 70 kişi yerle bir olan hastane binasında hayatını kaybetti.
İskenderun merkezde 1968 yılında açılan hastane önce SSK hastanesi olarak hizmet verdi. 1992'de kapasitesi arttırıldı, 2005'te ise adı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi diye değiştirildi.
Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı.
Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' bilgisine yer verildi.