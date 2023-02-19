Beşar Esad'ın deprem sonrası fotoğrafları olay! Deprem Esad'ın korkunç suçlarının izlerini sildi

TÜRKİYE merkezli deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın deprem bölgesinde gülerek verdiği fotoğraflar dünya medyasına manşet oldu. İngiliz Sunday Times gazetesi, "Esad depremi nasıl sömürüyor" başlığını kullanarak depremzedelerle çekilmiş fotoğrafları analiz etti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede büyük hasara sebep olan depremlerde Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bini geçerken, İngiliz medyası dikkat çekici bir detayı öne çıkardı. Beşar Esad'ın deprem bölgesinde gülerek selfie çektirmesinin arkasında yatan nedenler çok dikkat çekici ve zalim bir diktatörün ruh dünyasını yansıtıyor.

İşlediği korkunç suçların izlerini sildi

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, “Esad depremi nasıl sömürüyor” başlığıyla bir dosya hazırlarken, “Deprem felaketi Esad’ın rejimin korkunç suçlarının delillerini silmesine yardımcı olurken, yeniden inşa için yüzsüzce fon talep etmesinin önünü açtı” ifadelerine yer verdi.

Esad üzgün değil, gülüyor...

İngiliz gazetesinin haberinde, “Esad gülüyor. Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan yıkıcı depremden dört gün sonra Esad ve eşi Esma deprem bölgesini ziyaret ediyor ve depremzedelerle görüşüyor. Depremden sonra ilk kez görüntülendi. Üzgün değil. Kelimenin tam anlamıyla gülüyor” denildi.

57 yaşındaki Esad’ın etrafındaki erkeklerin devlet başkanını coşkuyla karşıladığına dikkat çekilirken, bir adamın selfie çekme talebini reddetmeyen Esad’ın ve eşinin gülümsediği de belirtildi. Bu fotoğrafın sosyal medyada çokça paylaşıldığına dikkat çekildi.

Deprem Esad için bir fırsat oldu

Deprem ile birlikte yıllardır Esad’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımlardan kurtulabileceğine dikkat çekilirken, “Deprem Esad için bir fırsat doğurdu. Yıllarca siyasi yalnızlaştırmaya maruz kalan Esad için tekrar tanınma fırsatı. Esad depremden hemen sonra Suriye halkına baş sağlığı dilemedi ya da OHAL ilan etmedi. Yaptığı şey birçoğu Arap ülkeleri olmak üzere dünya liderlerinden kendisine gelen mesajları yayınlamak oldu” ifadesi kullanıldı.

Batıdan yardım istemeye hazırlanıyor

Esad’ın batılı ülkelerden de mesaj aldığı belirtilirken, Esad’ın esas kazanımının Batı ile normalleşme olacağına vurgu yapıldı. Esad’ın batıdan yıkımın yarattığı tahribattan sonra yeniden inşa sürecine başlamak istediği ve bu sebeple Batı’dan yardım isteyeceği de belirtildi.