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Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Göksun ilçesinde 5,1 şiddetinde bir depremin yaşandığı açıklandı.

12 km derinlikte

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 12 km derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi

Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Artçılar devam ediyor

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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