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Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi!

Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi!

Galatasaray'ın Antalya kampına götürülecek olan Fernando Muslera, kısa süre içinde antrenmanlara başlayacak.

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Galatasaray'ın kaptanı ve efsanesi Fernando Muslera'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Uruguaylı eldiven, Süper Lig'in 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Nef Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında Marc Bartra'yla çarpışarak sakatlanmıştı.

36 yaşındaki kalecinin yapılan MR sonuçlarının ardından ayağında kanama ve kısmi çökme olduğu tespit edilmişti. 6-8 hafta sahadan uzak kalması beklenen Muslera, kendisine verilen tedavi ve programa uydu.

Takımın antrenmanlarını tesislerde izleyerek takip eden Uruguaylı kaleci, Antalya'da yapılacak kampa götürülecek. Fernando Muslera antrenmanlara yavaş yavaş başlayacak.

Galatasaray mart ayında 3 resmi maç oynayacak. Sarı kırmızılılar 1 Mart'ta Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası, 11 Mart'ta Kasımpaşa ve 17 Mart'ta ise Konyaspor ile Süper Lig maçları oynayacak.

Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Muslera'nın iyileşmesi ve Süper Lig'e ara verilmesi nedeniyle Galatasaray kaleci transferi yapmaktan da vazgeçti.

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