Olaf Scholz'un Türkçe deprem mesajı: Dost kötü günde belli olur

Depremzedelerin yanında olduklarını bir kez daha dile getiren Alman Başbakan, "Biz gerçek dostuz" dedi. Scholz, ülkesinden sağlanan yardımlar için teşekkür etti.

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Almanya, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından Türkiye'yle dayanışma mesajları verdi.

Başbakan Olaf Scholz, "Türkiye’nin yanındayız. Hızlı yardım için her şeyi yapacağız." dedi.

"Can kayıpları bizi üzdü"

Son olarak, haftalık video mesajında, yaşanan depremlerin ardından yüreğinin buruk olduğunu belirten Scholz, korkunç felakette çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybetmesinden dolayı üzüldüklerini söyledi.

Depremlerde yakınlarını ve arkadaşlarını kaybedenlerle birlikte yas tuttuklarını aktaran Scholz, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkçe söyledi: Gerçek dost kötü günde belli olur

Başbakan Scholz, Türk atasözü “Gerçek dost kötü günde belli olur“ ifadesini Türkçe dile getirdi. Almancada da bunu “İnsan gerçek dostunu sıkıntıda tanır” şeklinde benzer bir şekilde söylediklerine işaret eden Scholz, şöyle dedi:

"Biz gerçek dostuz"

Ve biz gerçek dostuz. Dost olarak acınızı paylaşıyoruz ve dost olarak sizi acil durumda yalnız bırakmayacağız.

"Bu felaketi geri çeviremeyiz ama yardım edebiliriz"

Düşüncelerinin depremzedelerde olduğunu vurgulayan Scholz, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu felaketi geri çeviremeyiz. Ancak acil durumda yardım edebiliriz ve Almanya yardım ediyor. Depremin olduğu gün kurtarma ve sağlık ekipleri ülkemizin her tarafından felaket bölgesine doğru yola çıktı. Yardım kuruluşlarımız ısıtıcılar, jeneratörler ve ilaçlar sağlıyor. Onlara hayati önem taşıyan çalışmalarında güç diliyoruz.



"Yardım için hepinize çok müteşekkirim"

Scholz, Almanya'da vatandaşların da bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım organize ettiğine, bağış ve giysi topladığına dikkati çekti ve ekledi:

Acil durumdaki bu yardım için hepinize çok müteşekkirim. Kısa sürede siz duygu köprüsü, insani olarak birbirine sıkı bağlı olan ülkelerimiz arasında dayanışma köprüsü kurdunuz. Sonuçta Almanya’daki vatandaşların 3 milyonu Türkiye’den geliyor. Çok hasar görmüş Hatay ve Gaziantep illerinden de. Birçok başka kişinin de Suriye’de aile kökleri var.