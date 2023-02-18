BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  GÜNCEL

Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti

Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti

GAZİANTEP’te cinnet geçiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra intihar etti.

Abone ol

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 nolu cadde üzerindeki Dışkale sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet getiren Polis memuru Fahri K. silahıyla önce engelli oğlunu vurdu daha sonrada kafasına sıkarak intihar etti.

İddiaya göre, olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Polis memuru Fahri K. ile oğlunun öldüğünü belirledi. Baba oğulun naaşları otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
"Deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerine uyarı!
"Deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerine uyarı!
Kümese giren adam hayatının şokunu yaşadı! Gerçek kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Kümese giren adam hayatının şokunu yaşadı! Gerçek kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi
Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi